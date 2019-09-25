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У нефтепровода в Подмосковье нашли пакеты со взрывчаткой 

РИА Новости + ещё 3 2 часа назад
У нефтепровода в Подмосковье нашли взрывчатку
Фото: РИА Новости
Пакеты со взрывчаткой обнаружили вблизи автомобильной трассы, недалеко от магистрального нефтепровода в Одинцовском районе Подмосковья, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
"В поле в 300 метрах от Можайского шоссе найдены несколько пакетов с аммонитовыми и, возможно, тротиловым шашками. Это произошло близ деревни Малые Вяземы недалеко от магистрального нефтепровода", — сказал собеседник агентства.
По его словам, на одной из промышленных шашек видна дата производства — 1986 год.
Подозрительные пакеты обнаружили очевидцы, которые затем обратились в полицию. Сейчас место оцеплено, на место вызваны саперы.
Официальным подтверждением этой информации РИА Новости пока не располагает.
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Происшествия , РИА Новости , Московская область
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