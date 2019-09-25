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В Татарстане две девушки изнасиловали студента из-за разбитого iPhone 

РИА Новости + ещё 3 1 час назад
Две девушки изнасиловали студента из-за iPhone
Фото: Р-Спорт
В Бугульме две девушки изнасиловали 19-летнего студента, сообщил портал "Татарстан-24".
Отмечается, что пострадавшего с просьбой починить смартфон пригласила к себе его 22-летняя знакомая. В квартире также находилась ее 32-летняя подруга. После того как студент вернул хозяйке телефон, она заметила, что у iPhone треснул экран. Девушка потребовала у него компенсацию в размере трех тысяч рублей.
"Получив отказ, вместе со своей знакомой они избили его, после чего совершили в отношении потерпевшего насильственные действия сексуального характера", — цитирует портал старшего помощника руководителя СУ СК по Республике Татарстан Андрея Шептицкого.
При этом все случившееся девушки снимали на iPhone.
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Происшествия , Гаджеты , СКР , Республика Татарстан
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