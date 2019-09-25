В Москве произошло нападение на полицейских

Мужчина распылил газ из баллончика на полицейских в Москве

На юго-западе Москвы мужчина напал на двоих полицейских, распылив им в лицо газ из баллончика.

Как сообщает ТАСС, в среду вечером в полицию поступило сообщение, что в магазине по адресу: Ленинский проспект, дом 135, — мужчина ведет себя неадекватно, оскорбляет и угрожает посетителям магазина.

Когда правоохранители прибыли на место, нарушитель уже покинул магазин и скрылся у себя в квартире. Полицейские установили личность мужчины и пришли к нему домой.

Нарушитель открыл дверь и распылил в лицо полицейским газ из баллончика. Одному из стражей правопорядка пришлось обратиться к врачу, после чего он смог вернуться к несению службы.

Установлено, что напавший на полицейских мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По факту нападения возбуждено уголовное дело.