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Мужчина распылил газ из баллончика на полицейских в Москве 

Рамблер + ещё 7 1 час назад
В Москве произошло нападение на полицейских
Фото: РИА Новости
На юго-западе Москвы мужчина напал на двоих полицейских, распылив им в лицо газ из баллончика.
Как сообщает ТАСС, в среду вечером в полицию поступило сообщение, что в магазине по адресу: Ленинский проспект, дом 135, — мужчина ведет себя неадекватно, оскорбляет и угрожает посетителям магазина.
Когда правоохранители прибыли на место, нарушитель уже покинул магазин и скрылся у себя в квартире. Полицейские установили личность мужчины и пришли к нему домой.
Нарушитель открыл дверь и распылил в лицо полицейским газ из баллончика. Одному из стражей правопорядка пришлось обратиться к врачу, после чего он смог вернуться к несению службы.
Установлено, что напавший на полицейских мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере. По факту нападения возбуждено уголовное дело.
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Происшествия , Криминал , Москва
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