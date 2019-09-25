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Мужчина напал на двух полицейских на юго-западе Москвы 

ТАСС + ещё 6 1 час назад
В Москве произошло нападение на полицейских
Фото: РИА Новости
Мужчина напал на двух полицейских в одном из магазинов на юго-западе Москвы, по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах.
"Вечером мужчина начал высказывать словесные угрозы в адрес посетителей магазина, расположенного по адресу: Ленинский проспект, дом 135. Когда полицейские попросили его прекратить нарушать общественный порядок, тот распылил им в лицо газ из баллончика, а затем убежал к себе домой и забаррикадировался в квартире", — сказал собеседник агентства.
По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ — "Применение насилия в отношении представителя власти". Установлено, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.
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Происшествия , Криминал , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва
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