В Москве произошло нападение на полицейских

Мужчина напал на двух полицейских на юго-западе Москвы

Мужчина напал на двух полицейских в одном из магазинов на юго-западе Москвы , по данному факту возбуждено уголовное дело. Об этом ТАСС в среду сообщил источник в правоохранительных органах "Вечером мужчина начал высказывать словесные угрозы в адрес посетителей магазина, расположенного по адресу: Ленинский проспект, дом 135. Когда полицейские попросили его прекратить нарушать общественный порядок, тот распылил им в лицо газ из баллончика, а затем убежал к себе домой и забаррикадировался в квартире", — сказал собеседник агентства. По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 318 УК РФ — "Применение насилия в отношении представителя власти". Установлено, что мужчина состоит на учете в психоневрологическом диспансере.

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