Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Похитили и казнили: как убили известного ресторатора 

Рамблер 13 минут назад
Похитили и казнили: как убили известного ресторатора
Фото: Facebook Михаила Долгополова
Петербургский скульптор и ресторатор Михаил Долгополов, пропавший в апреле этого года, был убит за долги, пишет Life.ru.
По информации издания, 47-летний Долгополов был должен половине Санкт-Петербурга, и отдавать долги не торопился.
Накануне в СК РФ на днях рассказали, что в августе были задержаны трое жителей Великого Новгорода: 32-летний Сергей Ким, 33-летний Андрей Васильев и 36-летний Вадим Обысов — непосредственные исполнители убийства, а также их 54-летний пособник из Санкт-Петербурга — Владимир Ганин.
После их ареста прошли обыски в доме криминального авторитета 1990-х Юрия Бирюченко по кличке Танкист, предполагаемого заказчика убийства.
По мнению Life.ru, «убийство Долгополова было своего рода „убийством чести“ по бандитскому кодексу постперестроечных понятий».
По данным следствия, исполнители получили за убийство Долгополова 50 тысяч долларов.
16 апреля скульптора заманили в автомобиль Ford Mondeo с поддельными номерами и вывезли в Гатчинскую область, где убили выстрелом в затылок из пистолета TT.
Предполагаемый заказчик убийства после ареста своих подельников покинул Россию и уехал на Украину — у него есть гражданство этой страны.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Комментарии
Происшествия , Михаил Долгополов , Сергей Ким , Андрей Васильев , Владимир Ганин , СКР
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пропавшая школьница нашлась и обвинила семью в пытках
Пропавшая школьница нашлась и обвинила семью в пытках
Раскрыто отношение Путина к либерализму
Раскрыто отношение Путина к либерализму49
Пока вы не уснули: России грозит морской передел
Пока вы не уснули: России грозит морской передел14
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей1
Пэрис Хилтон осталась без наследства
Пэрис Хилтон осталась без наследства12
Видео
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
00:36
ЧП в Москва-сити: задымление привело к эвакуации людей
Происшествия Катастрофы
Раскрыто отношение Путина к либерализму
06:16
Раскрыто отношение Путина к либерализму
Политика
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
01:24
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
В мире Статьи
Осень готовит сюрприз москвичам
05:03
Осень готовит сюрприз москвичам
Погода Общество
Раскрыта причина срыва Соловьева
02:14
Раскрыта причина срыва Соловьева
Общество
«С какой стати?» Трамп выдвинул Европе ультиматум
00:42
«С какой стати?» Трамп выдвинул Европе ультиматум
США В мире
«Смерч» впервые выпустил Х-35
00:10
«Смерч» впервые выпустил Х-35
Армия Войска
Худрук МХТ им. Чехова попал в реанимацию
02:55
Худрук МХТ им. Чехова попал в реанимацию
Общество
Экипаж севшего в кукурузу А321 отправили на Байконур
06:24
Экипаж севшего в кукурузу А321 отправили на Байконур
Наука и техника Наука
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение