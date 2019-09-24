Похитили и казнили: как убили известного ресторатора

Петербургский скульптор и ресторатор Михаил Долгополов , пропавший в апреле этого года, был убит за долги, пишет Life.ru.

По информации издания, 47-летний Долгополов был должен половине Санкт-Петербурга, и отдавать долги не торопился.

После их ареста прошли обыски в доме криминального авторитета 1990-х Юрия Бирюченко по кличке Танкист, предполагаемого заказчика убийства.

По мнению Life.ru, «убийство Долгополова было своего рода „убийством чести“ по бандитскому кодексу постперестроечных понятий».

По данным следствия, исполнители получили за убийство Долгополова 50 тысяч долларов.

16 апреля скульптора заманили в автомобиль Ford Mondeo с поддельными номерами и вывезли в Гатчинскую область, где убили выстрелом в затылок из пистолета TT.

Предполагаемый заказчик убийства после ареста своих подельников покинул Россию и уехал на Украину — у него есть гражданство этой страны.