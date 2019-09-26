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Суд освободил из СИЗО фигуранта дела о массовых беспорядках Миняйло 

BFM.RU + ещё 27 1 час назад
Суд освободил из СИЗО Алексея Миняйло
Фото: РИА Новости
Басманный суд столицы освободил из-под стражи индивидуального предпринимателя Алексея Миняйло — фигуранта дела о массовых беспорядках в Москве в ходе несанкционированной акции 27 июля в поддержку независимых кандидатов в Мосгордуму. Об этом сообщает корреспондент Business FM
«Ходатайство следствия об изменении меры пресечения Миняйло меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест до 27 декабря отклонить, из-под стражи обвиняемого освободить», — огласил постановление судья Артур Карпов.
Следователь мотивировал свою просьбу об изменении меры пресечения тем, что основания, учитывавшийся при избрании меры пресечения, теперь изменились.
«Большинство свидетелей по делу допрошены, этот факт уменьшает возможность давления на них и уничтожения доказательств», — сказал он, отметив, что по делу были допрошены более 350 человек, просмотрены 350 часов видеозаписей.
Следователь завил, что «получены доказательства активного участия Миняло» в противоправной акции оппозиции 27 июля. Однако при этом он оговорился, что его необходимо уточнить его роль в акции, просмотрев дополнительные видеозаписи.
Позицию СКР, прокуратура, которая обычно действует в тандеме со следствием, на этот раз не поддержала. Прокурор Елена Мещерякова заявила, что фигуранта необходимо освободить из-под стражи без какой бы то ни было меры пресечения, полагая, что для домашнего ареста нет оснований.
Назначенное на 11:00 слушание по продлению меры пресечения стартовало лишь около 15:00 из-за задержки конвоя. Поддержать обвиняемого пришли несколько десятков сочувствующих и пятеро православных батюшек, готовые стать его поручителями. Когда фигуранта вели по коридору, вслед раздались крики «Герой».
34-летний волонтер штаба незарегистрированного кандидата в Мосгордуму Любови Соболь Алексей Миняйло был арестован 2 августа.
В центре Москвы 27 июля прошла акция «За допуск независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму», которую власти не согласовали. Следственный комитет 30 июля сообщил, что возбуждено уголовное дело о массовых беспорядках (статья 212 УК РФ) и о применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ). Алексею Миняйло вменяется участие в массовых беспорядках (часть 2 статья 212 УК РФ). Свою вину он отрицает, утверждая, что на митинг он так и не попал — сотрудники полиции задержали его ранее, чем он на него явился.
Ранее столичные суды уже вынесли приговора пятерым фигурантам так называемого московского дела. За применение насилия к полицейским они получили от двух до 3,5 года колонии. В четверг, 25 сентября Мосгорсуд отложил на 30 сентября рассмотрение апелляционной жалобы на приговор актеру Павлу Устинову.
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Комментарии
Происшествия , Массовые беспорядки , Елена Мещерякова , Артур Карпов , Любовь Соболь , Алексей Миняйло , Генпрокуратура РФ , Мосгордума , Мосгорсуд , СКР , ФСИН , Business FM , Москва
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