Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия представила голландским судьям доказательства «нечистых рук» в деле ЮКОСа 

ТАСС 54 минуты назад
Россия представила доказательства «нечистых рук» в деле ЮКОСа
Фото: ТАСС
Слушания по иску бывших акционеров ЮКОСа о взыскании с России $50 млрд продолжились во вторник в апелляционном суде Гааги. В ходе заседания российская сторона представила доказательства того, что истцы являются людьми с "нечистыми руками", то есть совершившие экономические преступления.
"Мы сегодня представляли многочисленные доказательства "нечистых рук" истцов — трех компаний-пустышек, — отметил руководитель представляющего интересы РФ в судах по "делу ЮКОСа" за рубежом Международного центра правовой защиты (МЦПЗ) Андрей Кондаков. — Наш адвокат Альберт Ян ван ден Берг показал [судьям], что компании, которые выставили миллиардные требования РФ и сначала выиграли иск (хотя потом решение было отменено), даже не имеют на Кипре и острове Мэн вывески. Они находятся в том же здании, где находятся еще десятки таких же компаний. Некоторые компании хотя бы удосужились повесить вывеску с названием, что они там находятся, но ни Hulley [Enterprises Limited], ни Veteran [Petroleum Limited] этого не сделали. В ходе презентации было показано, как выглядит вход в те здания, где сидят эти крупные, многомиллиардные компании. Была также показана деятельность этих компаний, которые на самом деле были созданы для прокручивания денег через Кипр и уклонения от налогообложения".
Международный арбитраж, созданный при посредничестве Постоянной палаты третейского суда (ППТС) в Гааге, после 10 лет рассмотрения дела в 2014 году обязал Россию выплатить около $50 млрд связанным с бывшими акционерами ЮКОСа компаниям — Yukos Universal Limited, Hulley Enterprises Limited и Veteran Petroleum Limited. Судьи посчитали, что действия РФ в отношении ЮКОСа нарушали Договор к энергетической хартии, который страна подписала, но не ратифицировала. Российская сторона апеллировала тем, что определенные положения документа не могли применяться к РФ без выполнения процедуры ратификации. 20 апреля 2016 года окружной суд Гааги признал решения ППТС недействительными и снял с России обязательства по выплате $50 млрд
Экс-акционеры ЮКОСа летом 2016 года обратились в апелляционный суд Гааги для отмены решения окружного суда и восстановления арбитражных решений о выплате $50 млрд Российская сторона в конце 2017 года направила в апелляционный суд Гааги меморандум с развернутым ответом на апелляционную жалобу. Заключительные слушания по апелляции проходят 23-24 и 30 сентября. После этого судьи должны удалиться для вынесения решения. Как ожидается, на это уйдет не менее нескольких месяцев.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
ТАСС: последние новости
Планировавший массовое убийство в Кирове подросток находится под подпиской о невыезде Планировавший массовое убийство в Кирове подросток находится под подпиской о невыезде Пассажира рейса Самара - Москва задержали в Шереметьево из-за дебоша на борту Пассажира рейса Самара - Москва задержали в Шереметьево из-за дебоша на борту Прокурор требует приговорить обвиняемого в краже картины Куинджи к четырем годам колонии Прокурор требует приговорить обвиняемого в краже картины Куинджи к четырем годам колонии
Комментарии
Происшествия , Андрей Кондаков , ЮКОС , Гаага , Кипр , Остров Мэн
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Экипаж севшего в кукурузу А321 отправили на Байконур
Экипаж севшего в кукурузу А321 отправили на Байконур5
Худрук МХТ им. Чехова попал в реанимацию
Худрук МХТ им. Чехова попал в реанимацию2
Песков оценил ядерный потенциал России
Песков оценил ядерный потенциал России41
«Хуже, чем Чернобыль»: США раскрыли тайну о катастрофе
«Хуже, чем Чернобыль»: США раскрыли тайну о катастрофе28
Дочь Заворотнюк обратилась к журналистам
Дочь Заворотнюк обратилась к журналистам5
Видео
Захарова отреагировала на выходку США
01:03
Захарова отреагировала на выходку США
Политика
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
01:24
«Немного подустал»: как изменил Зеленского Трамп
В мире Статьи
Худрук МХТ им. Чехова попал в реанимацию
02:55
Худрук МХТ им. Чехова попал в реанимацию
Общество
Экипаж севшего в кукурузу А321 отправили на Байконур
06:24
Экипаж севшего в кукурузу А321 отправили на Байконур
Наука и техника Наука
«Хуже, чем Чернобыль»: США раскрыли тайну о катастрофе
10:24
«Хуже, чем Чернобыль»: США раскрыли тайну о катастрофе
Оружие Армия
Песков оценил ядерный потенциал России
01:11
Песков оценил ядерный потенциал России
Политика Армия
Дочь Заворотнюк обратилась к журналистам
01:19
Дочь Заворотнюк обратилась к журналистам
Шоу-бизнес
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности
01:54
В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности
Происшествия Криминал
Малышева назвала причины долголетия россиян
01:35
Малышева назвала причины долголетия россиян
Общество
Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка
04:10
Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение