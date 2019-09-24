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В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности 

Рамблер 1 час назад
Преступная группировка «Тверские волки», члены которой застрелили певца Михаила Круга в 2002 году, ответственны за убийства около 30 человек. Об этом рассказал РИА «Новости» замначальника управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области Денис Гуреев.
По его словам, на банде около 30 трупов, были и массовые убийства. Преступники устраняли людей по заказу, а также расправлялись с членами своей же группировки — теми, кто «забелился». Основная масса убийств относится к 2002-2006 годам.
Накануне СК РФ отчитался о раскрытии убийства знаменитого шансонье Михаила Круга. К преступлению оказались причастны члены банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов и Александр Агеев. Агеев, который в настоящее время отбывает пожизненное заключение за другие преступления, рассказал, что они с Веселовым собирались украсть из дома Круга антиквариат и другие ценности, дома не должно было никого быть. Когда семья шансонье внезапно вернулась, Веселов дважды выстрелил в Круга, от полученных ранений певец на следующий день скончался. В 2003 году Агеев застрелил Веселова.
Комментарии9
Происшествия , Видео , Криминал , Михаил Круг , СКР , МВД , РИА Новости , Тверская Область
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