В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности

По его словам, на банде около 30 трупов, были и массовые убийства. Преступники устраняли людей по заказу, а также расправлялись с членами своей же группировки — теми, кто «забелился». Основная масса убийств относится к 2002-2006 годам.