В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности

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Банда убийцы Михаила Круга оказалась причастна к гибели 30 человек 

РИА Новости 1 час назад
Банда "Тверские волки", в которую входил убийца певца Михаила Круга Дмитрий Веселов, причастна к убийствам около 30 человек, сообщил РИА Новости замначальника управления уголовного розыска УМВД России по Тверской области Денис Гуреев.
"На банде порядка 30 трупов, есть и двойные, и тройные, и четверные убийства. Кроме совершения заказных убийств устраняли членов банды, тех, кто "забелился", — сказал он.
По словам Гуреева, основная масса совершенных бандитами убийств пришлась на период с 2000 по 2006 годы.
Убийство Круга в его доме в Твери в 2002 году до последнего времени было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России. В понедельник СК РФ сообщил имя убийцы Михаила Круга — это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные об убийстве поведали специально этапированные из колоний члены банды Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.
Агеев признался в участии в нападении совместно с Веселовым на дом Круга, пояснив, что убийство певца не планировалось. По его словам, Веселов выстрелил во внезапно возникшего музыканта два раза из пистолета ТТ, после чего они скрылись с места преступления. Самого Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, застрелил Осипов, который был поклонником творчества певца. С учетом смерти подозреваемого в убийстве следствие приняло решение прекратить уголовное дело об убийстве Круга.
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Происшествия , Видео , Криминал , Александр Осипов , Михаил Круг , СКР , МВД , РИА Новости , Тверская Область
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