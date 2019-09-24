В деле об убийстве Круга появились шокирующие подробности

Банда убийцы Михаила Круга оказалась причастна к гибели 30 человек

"На банде порядка 30 трупов, есть и двойные, и тройные, и четверные убийства. Кроме совершения заказных убийств устраняли членов банды, тех, кто "забелился", — сказал он.

По словам Гуреева, основная масса совершенных бандитами убийств пришлась на период с 2000 по 2006 годы.

Убийство Круга в его доме в Твери в 2002 году до последнего времени было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России. В понедельник СК РФ сообщил имя убийцы Михаила Круга — это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные об убийстве поведали специально этапированные из колоний члены банды Александр Агеев и Александр Осипов , осужденные за различные преступления пожизненно.

Агеев признался в участии в нападении совместно с Веселовым на дом Круга, пояснив, что убийство певца не планировалось. По его словам, Веселов выстрелил во внезапно возникшего музыканта два раза из пистолета ТТ, после чего они скрылись с места преступления. Самого Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, застрелил Осипов, который был поклонником творчества певца. С учетом смерти подозреваемого в убийстве следствие приняло решение прекратить уголовное дело об убийстве Круга.