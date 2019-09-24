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СК: заказчик кражи из дома Михаила Круга переживал из-за убийства певца 

РИА Новости 2 часа назад
Заказчик кражи из дома Круга переживал из-за гибели певца
Фото: архивное фото
Заказчиком ограбления дома Михаила Круга, во время которого певца застрелили, был основатель банды "Тверские волки" Александр Костенко по кличке Лом, и он переживал из-за гибели Круга, сообщил журналистам руководитель отдела по расследованию особо важных дел СУ СК России по Тверской области Шихбала Амирсеидов.
"Свидетель Осипов, осужденный за убийство Веселова, говорил, что им получена информация, что Костенко заказал совершение кражи из дома Круга и переживал, что Круг погиб", — сказал Амирсеидов.
Он напомнил, что, согласно изначальному плану нападавших, планировалось украсть из дома певца ценности и иконы.
Убийство Круга в его доме в Твери в 2002 году до последнего времени было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России. В понедельник СК РФ сообщил имя убийцы Михаила Круга — это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные об убийстве поведали специально этапированные из колоний члены банды Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.
Агеев признался в участии в нападении совместно с Веселовым на дом Круга, пояснив, что убийство певца не планировалось. По его словам, Веселов выстрелил во внезапно возникшего музыканта два раза из пистолета ТТ, после чего они скрылись с места преступления. Самого Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, застрелил Осипов, который был поклонником творчества певца. С учетом смерти подозреваемого в убийстве следствие приняло решение прекратить уголовное дело об убийстве Круга.
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Происшествия , Криминал , Александр Осипов , Александр Костенко , Михаил Круг , СКР , Тверская Область
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