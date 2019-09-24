Заказчик кражи из дома Круга переживал из-за гибели певца

СК: заказчик кражи из дома Михаила Круга переживал из-за убийства певца

"Свидетель Осипов, осужденный за убийство Веселова, говорил, что им получена информация, что Костенко заказал совершение кражи из дома Круга и переживал, что Круг погиб", — сказал Амирсеидов.

Он напомнил, что, согласно изначальному плану нападавших, планировалось украсть из дома певца ценности и иконы.

Убийство Круга в его доме в Твери в 2002 году до последнего времени было одним из самых громких нераскрытых преступлений в современной России. В понедельник СК РФ сообщил имя убийцы Михаила Круга — это член банды "Тверские волки" Дмитрий Веселов. Новые данные об убийстве поведали специально этапированные из колоний члены банды Александр Агеев и Александр Осипов, осужденные за различные преступления пожизненно.

Агеев признался в участии в нападении совместно с Веселовым на дом Круга, пояснив, что убийство певца не планировалось. По его словам, Веселов выстрелил во внезапно возникшего музыканта два раза из пистолета ТТ, после чего они скрылись с места преступления. Самого Веселова меньше чем через год, в марте 2003-го, застрелил Осипов, который был поклонником творчества певца. С учетом смерти подозреваемого в убийстве следствие приняло решение прекратить уголовное дело об убийстве Круга.