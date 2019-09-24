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В Ингушетии 11-летний мальчик умер во время занятий спортом 

РИА Новости + ещё 1 1 час назад
Подросток умер во время занятий спортом
Фото: Pixabay.com
Следственные органы Ингушетии проводят проверку по факту смерти 11-летнего мальчика, который погиб во время спортивных занятий у себя дома, сообщает региональное СУ СК.
"По данным следствия, вечером 23 сентября на территории домовладения, расположенного в селении Экажево Назрановского района, обнаружено тело 11-летнего местного жителя. По предварительным данным, мальчик скончался в результате несчастного случая в ходе спортивных занятий", — говорится в сообщении.
Отмечается, что по данному факту проводится доследственная проверка, по результатам которой будет принято соответствующее процессуальное решение.
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