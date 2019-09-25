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Российского священника с 70 приемными детьми обвинили в изнасилованиях 

Lenta.ru + ещё 9 1 час назад
Священника с 70 приемными детьми обвинили в изнасилованиях
Фото: РИА Новости
Священнику Николаю Стремскому, воспитывающему 70 приемных детей, предъявили обвинение в изнасиловании, развратных действиях и несоблюдении обязанностей по воспитанию несовершеннолетних детей. Об этом сообщило издание OrenDay.
По информации издания, потерпевшими по делу признаны семеро несовершеннолетних приемных детей священника. Суд арестовал Стремского до 12 ноября, несмотря на то, что защита просила отправить его под домашний арест. Адвокат аргументировал это тем, что в СИЗО нельзя иметь при себе крест. Узнав меру пресечения, священник попросил разрешения искупаться.
Как пишет «Эхо Москвы в Оренбурге», 25 сентября также арестовали совершеннолетнюю дочь священника и ее супруга. Им предъявлено обвинение по статье «Незаконное лишение свободы».
Стремского задержали 23 сентября, однако об этом стало известно только спустя два дня. Изначально причина задержания была неизвестна, а Следственный комитет и МВД не комментировали ситуацию. Telegram-канал «Урал56.ru» со ссылкой на два источника в правоохранительных органах сообщил, что священника задержали из-за преступления против личности в отношении его приемной дочери.
В 2015 году в отношении Стремского возбудили дело за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии. На время расследования его отстранили от службы, но дело прекратили, и священнику разрешили вернуться к служению. Вместе с супругой Стремский воспитывает 70 детей — своих и приемных. Это самая большая многодетная семья в России.
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Происшествия , СКР , МВД , ФСИН , Эхо Москвы
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