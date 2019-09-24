Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка

Назван мотив готовившего массовое убийство в российской школе подростка

Подросток, который готовил нападение на школу в Кирове , собирался пойти на преступление из-за конфликта с другими учащимися. Об этом РИА Новости рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин

«Источник, как и во многих подобных случаях, это конфликт внутри школы, который вовремя не был разрешен. Причина — конфликтная ситуация, связанная с другими людьми», — сказал омбудсмен. Он не уточнил, о чем именно идет речь.

Шабарин отметил, что сейчас надо выяснить, что делали педагоги для предотвращения школьного насилия: работали ли с детьми психологи, следили ли в учреждении за случаями травли, умели ли выявить и решить конфликтные ситуации.