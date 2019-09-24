Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка

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Назван мотив готовившего массовое убийство в российской школе подростка 

Lenta.ru 24 минуты назад
Подросток, который готовил нападение на школу в Кирове, собирался пойти на преступление из-за конфликта с другими учащимися. Об этом РИА Новости рассказал уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.
«Источник, как и во многих подобных случаях, это конфликт внутри школы, который вовремя не был разрешен. Причина — конфликтная ситуация, связанная с другими людьми», — сказал омбудсмен. Он не уточнил, о чем именно идет речь.
Шабарин отметил, что сейчас надо выяснить, что делали педагоги для предотвращения школьного насилия: работали ли с детьми психологи, следили ли в учреждении за случаями травли, умели ли выявить и решить конфликтные ситуации.
Ранее замначальника управления по противодействию экстремизму МВД Владимир Макаров сообщил о предотвращении массового убийства в одном из учебных заведений Кирова. По его словам, школьник собирался устроить резню и взрывы.
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Происшествия , Видео , Владимир Макаров , Владимир Шабардин , МВД , РИА Новости , Киров
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