Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка

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Назван мотив готовившего массовое убийство школьника 

Рамблер 13 минут назад
Подросток готовил массовое убийство в одной из школ Кировской области из-за конфликта со сверстниками. Об этом заявил РИА Новости» уполномоченный по правам ребенка в регионе Владимир Шабардин.
Ранее замруководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров рассказал, что в Кирове предотвратили массовое убийство в одной из местных школ. По его словам, атаку готовил один из учеников.
«Источник, как и во многих подобных случаях, это конфликт внутри школы, который вовремя не был разрешен… Причина — конфликтная ситуация, связанная с другими людьми», — пояснил омбудсмен, отказавшись раскрывать любые детали.
При этом он отметил, что это «не Киров, а область» и указал на необходимость разобраться, что было «сделано школой по предотвращению подобных случаев».
«Проводится работа по усилению психологических служб в образовательной среде — именно по выявлению ситуаций конфликтных», — подчеркнул Шабардин.
По данным «Комсомольской правды», сославшейся на свои источники, планировавший нападение подросток интересовался темой школьного насилия и самодельными взрывными устройствами.
Комментарии51
Происшествия , Видео , Владимир Макаров , Владимир Шабардин , МВД , РИА Новости , Кировская Область
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