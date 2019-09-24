Назван мотив готовившего массовое убийство в школе подростка

Назван мотив готовившего массовое убийство школьника

Ранее замруководителя управления противодействия экстремизму МВД Владимир Макаров рассказал, что в Кирове предотвратили массовое убийство в одной из местных школ. По его словам, атаку готовил один из учеников.

«Источник, как и во многих подобных случаях, это конфликт внутри школы, который вовремя не был разрешен… Причина — конфликтная ситуация, связанная с другими людьми», — пояснил омбудсмен, отказавшись раскрывать любые детали.

При этом он отметил, что это «не Киров, а область» и указал на необходимость разобраться, что было «сделано школой по предотвращению подобных случаев».

«Проводится работа по усилению психологических служб в образовательной среде — именно по выявлению ситуаций конфликтных», — подчеркнул Шабардин.