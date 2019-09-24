Сотрудница российского банка похитила миллионы 

Управляющую офисом одного из банков в Уфе подозревают в хищении 43 миллионов рублей из кассы. Об этом сообщило сегодня МВД по республике.
По данным ведомства, крупное хищение было обнаружено при расследовании дела о присвоении кассиром этого же банка 6,5 миллионов рублей.
«В целях сокрытия недостач управляющая офисом и ее предполагаемая сообщница оформляли закрытие вкладов клиентов банка. Таким образом были закрыты счета более 50 вкладчиков», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.
В течение двух с половиной лет, по данным ведомства, они похитили более 43 миллионов рублей.
В МВД также отметили, что дело возбуждено по статье 160 УК России (Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, либо в особо крупном размере), предусматривающей до десяти лет лишения свободы.
«Решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемой, 1980 года рождения. Ее предполагаемая сообщница по решению суда арестована», — отмечает ведомство.
Подобный случай произошел ранее и в городе Салават. В мае представитель одного из банков заявил в полицию Башкирии о пропаже более 20 миллионов рублей. После этого стало известно, что подозреваемая в хищении сотрудница банка Луиза Хайруллина сбежала с мужем и двумя детьми. Ей было предъявлено обвинение в присвоении или растрате в особо крупном размере. В начале июля Хайруллину задержали в Казани.