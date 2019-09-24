Сотрудница российского банка похитила миллионы

Управляющую офисом одного из банков в Уфе подозревают в хищении 43 миллионов рублей из кассы. Об этом сообщило сегодня МВД по республике.

По данным ведомства, крупное хищение было обнаружено при расследовании дела о присвоении кассиром этого же банка 6,5 миллионов рублей.

«В целях сокрытия недостач управляющая офисом и ее предполагаемая сообщница оформляли закрытие вкладов клиентов банка. Таким образом были закрыты счета более 50 вкладчиков», — говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МВД России.

В течение двух с половиной лет, по данным ведомства, они похитили более 43 миллионов рублей.

В МВД также отметили, что дело возбуждено по статье 160 УК России (Присвоение или растрата, совершенные организованной группой, либо в особо крупном размере), предусматривающей до десяти лет лишения свободы.

«Решается вопрос об избрании меры пресечения обвиняемой, 1980 года рождения. Ее предполагаемая сообщница по решению суда арестована», — отмечает ведомство.