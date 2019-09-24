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Еще одна сотрудница российского банка похитила миллионы 

Lenta.ru 23 минуты назад
Сотрудница российского банка похитила миллионы
Фото: ТАСС
Управляющую офисом банка «Открытие» в Калининском районе Уфы заподозрили в хищении нескольких десятков миллионов рублей из кассы кредитной организации. Об этом сообщает ГТРК «Башкортостан» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Новые обстоятельства выяснились в ходе расследования дела о присвоении кассиром этого банка 6,5 миллионов рублей. Как установили сотрудники правоохранительных органов, деньги присваивала не только она, но еще и управляющая. В течение двух с половиной лет, по данным телеканала, они похитили более 43 миллионов рублей.
«В целях сокрытия недостач управляющая офисом и ее предполагаемая сообщница оформляли закрытие вкладов клиентов банка. Таким образом были закрыты счета более 50 вкладчиков», — рассказали в пресс-службе регионального управления МВД России.
По данному факту возбуждено дело по статье 160 УК России («Присвоение в особо крупном размере»).
Подобный случай произошел в башкирском городе Салават в мае текущего года. Сотрудница «Россельхозбанка» Луиза Хайруллина похитила около 24,5 миллиона рублей и сбежала с ними. В конце июня полиция обнаружила автомобиль женщины в гараже ее отца. В машине лежало постельное белье, в связи с чем силовики предположили, что Хайруллина скрывалась некоторое время там. 4 июля МВД сообщило о задержании похитительницы.
Муж кассирши Марат Хайруллин признался, что проиграл все деньги, однако позже отказался от своих слов. В настоящий момент он находится под домашним арестом.
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Комментарии
Происшествия , Луиза Хайруллина , Марат Хайруллин , Ханты-Мансийский банк "Открытие" , Россельхозбанк , МВД , Уфа
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