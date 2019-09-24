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Три российских наёмника погибли при авиаударах в Ливии 

News.ru 40 минут назад
Три российских наемника погибли в Ливии
Фото: globallookpress.com
Силы правительства национального согласия (ПНС) провели ряд авиаударов во время боёв за город Эль-Азизия.
В результате были убиты три российских наёмника и члены Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует маршал Халифа Хафтар, сообщает The Libya Observer. Подробности случившегося не приводятся.
В апреле командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Спустя несколько месяцев силы полководца всё ещё сражаются в том же районе и, похоже, не приблизились к захвату столицы, писал News.ru.
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Происшествия , Ливия
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