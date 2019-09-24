Три российских наемника погибли в Ливии

Три российских наёмника погибли при авиаударах в Ливии

Силы правительства национального согласия (ПНС) провели ряд авиаударов во время боёв за город Эль-Азизия.

В результате были убиты три российских наёмника и члены Ливийской национальной армии (ЛНА), которой командует маршал Халифа Хафтар, сообщает The Libya Observer. Подробности случившегося не приводятся.

В апреле командующий Ливийской национальной армией маршал Халифа Хафтар объявил о начале наступления на Триполи. Спустя несколько месяцев силы полководца всё ещё сражаются в том же районе и, похоже, не приблизились к захвату столицы, писал News.ru.