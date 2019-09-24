В российской школе предотвратили массовое убийство

Полиция выявила планировавшего массовое убийство в российской школе подростка

Сотрудники полиции в Кирове предотвратили массовое убийство в школе, которое планировал местный подросток, передает Интерфакс.

Уточняется, что подросток намеревался осуществить задуманное с помощью взрывчатки и холодного оружия.

Молодой человек интересовался темой школьного насилия.

Подробности спецоперации не разглашаются.

5 сентября 2017 года в Ивантеевке 15-летний ученик девятого класса пришел в школу с пневматическим оружием. В классе он выстрелил в сторону учительницы, а затем ударил ее. Трое подростков после произошедшего выпрыгнули из окна, они были госпитализированы.