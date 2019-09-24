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Полиция выявила планировавшего массовое убийство в российской школе подростка 

Газета.Ru + ещё 1 6 минут назад
В российской школе предотвратили массовое убийство
Фото: РИА Новости
Сотрудники полиции в Кирове предотвратили массовое убийство в школе, которое планировал местный подросток, передает Интерфакс.
Уточняется, что подросток намеревался осуществить задуманное с помощью взрывчатки и холодного оружия.
Молодой человек интересовался темой школьного насилия.
Подробности спецоперации не разглашаются.
5 сентября 2017 года в Ивантеевке 15-летний ученик девятого класса пришел в школу с пневматическим оружием. В классе он выстрелил в сторону учительницы, а затем ударил ее. Трое подростков после произошедшего выпрыгнули из окна, они были госпитализированы.
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Происшествия , Интерфакс , Киров
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