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Мошенники начали просить денег от имени патриарха Кирилла 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Аферисты просят деньги от имени патриарха Кирилла
Фото: РИА Новости
Управление делами Московской патриархии предупредило все епархии о возможных случаях мошенничества.
Аферисты рассылают письма от имени патриарха Кирилла с просьбой перечислить денежные средства, сообщается на сайте патриархии.
Священнослужителям рекомендовали немедленно информировать о преступниках все подведомственные монастыри и церкви. В случае, если такие письма начнут поступать, сразу сообщать в Москву.
В патриархии напомнили, что мошенники используют различные выдуманные поводы для сбора денег. Например, они просят перечислить определенную сумму на лечение архиереев, реставрацию монастырей и храмов.
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