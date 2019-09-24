Аферисты просят деньги от имени патриарха Кирилла

Мошенники начали просить денег от имени патриарха Кирилла

Управление делами Московской патриархии предупредило все епархии о возможных случаях мошенничества.

Аферисты рассылают письма от имени патриарха Кирилла с просьбой перечислить денежные средства, сообщается на сайте патриархии.

Священнослужителям рекомендовали немедленно информировать о преступниках все подведомственные монастыри и церкви. В случае, если такие письма начнут поступать, сразу сообщать в Москву.

В патриархии напомнили, что мошенники используют различные выдуманные поводы для сбора денег. Например, они просят перечислить определенную сумму на лечение архиереев, реставрацию монастырей и храмов.