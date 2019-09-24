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Гособвинение обжаловало возврат дела Серебренникова в прокуратуру 

RT на русском + ещё 2 16 минут назад
Обжалован возврат дела Серебренникова в прокуратуру
Фото: РИА Новости
Сторона государственного обвинения подала апелляционное представление на решение Мещанского суда Москвы о возврате в прокуратуру так называемого дела «Седьмой студии», обвиняемым по которому проходит режиссёр Кирилл Серебренников.
«Гособвинение подало жалобу, она поступила в канцелярию суда. Дата заседания в Мосгорсуде по этому вопросу станет известна позднее», — заявил ТАСС представитель Мещанского суда.
11 сентября суд отправил дело о хищениях в «Седьмой студии» обратно в прокуратуру, а также отменил подписку о невыезде для Кирилла Серебренникова и остальных обвиняемых. Помимо режиссёра, в качестве фигурантов по делу проходят экс-директор «Гоголь-центра» Алексей Малобродский, продюсер Юрий Итин и директор Российского академического молодёжного театра Софья Апфельбаум.
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Происшествия , Юрий Итин , Алексей Малобродский , Кирилл Серебренников , Софья Апфельбаум , Генпрокуратура РФ , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС , Москва
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