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Совладелец «У Палыча» устроил дебош 

Рамблер 1 час назад
Совладелец «У Палыча» устроил дебош
Фото: ТАСС
Совладелец компании «У Палыча» Андрей Шишакин устроил авиадебош. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
53-летний бизнесмен был пассажиром рейса Самара — Москва авиакомпании «Аэрофлот». Шишакин летел в бизнес-классе, а его друг или коллега в эконом-классе. Предприниматель захотел сидеть с ним рядом в бизнес-классе и попросил бортпроводников пересадить знакомого.
На отказ Шишакин отреагировал матом и угрозами физической расправой. По этой причине экипаж лайнера вызвал к месту посадки полицию. После посадки ее сотрудники задержали бизнесмена. Он будет привлечен к административной ответственности.
На видео, которое опубликовал «112», Шишакин очевидно пьян, грубит бортпроводникам и полицейским, матерится. Часть видео представляет собой запись допроса предпринимателя. В ходе него тот признался в оскорблении старшей бортпроводницы и оскорбил ее вновь.
Согласно сведениям из открытых источников, Андрей Шишакин — сооснователь и совладелец ООО «Продукты от Палыча». Ему принадлежит 25% компании.
Рейтинг самогона – показатель благосостояния населения
Комментарии11
Происшествия , Аэрофлот , Москва , Самара
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