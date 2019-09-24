Совладелец «У Палыча» устроил дебош

Совладелец компании «У Палыча» Андрей Шишакин устроил авиадебош. Об этом сообщает телеграм-канал «112».

Москва 53-летний бизнесмен был пассажиром рейса Самара авиакомпании «Аэрофлот» . Шишакин летел в бизнес-классе, а его друг или коллега в эконом-классе. Предприниматель захотел сидеть с ним рядом в бизнес-классе и попросил бортпроводников пересадить знакомого.

На отказ Шишакин отреагировал матом и угрозами физической расправой. По этой причине экипаж лайнера вызвал к месту посадки полицию. После посадки ее сотрудники задержали бизнесмена. Он будет привлечен к административной ответственности.

На видео, которое опубликовал «112», Шишакин очевидно пьян, грубит бортпроводникам и полицейским, матерится. Часть видео представляет собой запись допроса предпринимателя. В ходе него тот признался в оскорблении старшей бортпроводницы и оскорбил ее вновь.

Согласно сведениям из открытых источников, Андрей Шишакин — сооснователь и совладелец ООО «Продукты от Палыча». Ему принадлежит 25% компании.