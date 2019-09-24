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В тайге пропала семья из четырех россиян 

Lenta.ru + ещё 16 4 минуты назад
В тайге пропала семья из четырех россиян
Фото: соцсети
В Тюхтетском районе Красноярского края пропала семья из четырех человек, которые на выходных отправились в лес за шишками. Об этом сообщается на сайте управления краевого МВД.
По данным ведомства, сообщение об исчезновении семьи поступило в полицию 23 сентября. Пропал мужчина 1970 года рождения, женщина 1973 года рождения и двое детей 1999 и 2008 года рождения. Во что они были одеты и что у них было с собой, пока неизвестно. Ведомство организовало поисковые группы, в которые вошли 125 полицейских.
Как сообщили в Следственном комитете по Красноярскому краю, в ведомство 22 сентября обратилась женщина, рассказавшая, что пропала семья ее дочери. СК возбудил дело по части 2 статьи 105 УК («Убийство»). Кроме полиции, поисками семьи занимаются сотрудники СК и МЧС, а также волонтеры.
В сообществе «Поиск пропавших детей — Красноярск» во «ВКонтакте» сообщается, что рядом с лесом был обнаружен автомобиль пропавших.
В начале сентября в Приморском крае спасли подростка, который 13 дней блуждал по тайге. Юношу нашли на одной из пасек Михайловского района, в 20-25 километрах от места пропажи. Подросток рассказал, что питался грибами, жег костры и ночевал под деревьями. Он вышел к пчеловодному хозяйству, но у местных жителей не было связи, и он не смог позвонить родственникам.
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Происшествия , МЧС , Красноярский Край
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