Капитану сухогруза из РФ дали условный срок в Южной Корее

В Пусане капитану врезавшегося в мост российского судна дали условный срок

Окружной суд южнокорейского города Пусан приговорил во вторник к двум с половиной годам условно россиянина Андрея Серикова , капитана сухогруза Seagrand, который 28 февраля этого года врезался в автомобильный мост, передает корреспондент РИА Новости из зала судебных заседаний.

Судья Цой Чжин Гон объявил, что условный приговор действует с испытательным сроком четыре года. "Приговор означает, что он будет на свободе четыре года, если за это время не совершит новых преступлений", — пояснил Цой Чжин Гон.

Капитан признан виновным в том, что пытался покинуть место происшествия после столкновения с яхтой в порту до аварии с мостом, в создании препятствий для транспорта и управлении судном в нетрезвом состоянии.

По словам судьи, Сериков может подать на апелляцию. Прокуратура , которая настаивала на более жестком наказании — пяти годах реального срока заключения, также может оспорить решение суда Пусана. Если в течение недели со стороны прокуратуры не последует апелляции, то Сериков будет выслан в Россию.

Адвокат капитана Ли Сан Хва сообщил РИА Новости, что уже во вторник капитан выйдет из тюрьмы, его перевезут в пункт временного содержания иностранных граждан иммиграционной службы Южной Кореи.

"Это уже не тюрьма, и он там свободнее будет себя чувствовать. Надеюсь, мы смогли убедить прокуратуру не подавать на апелляцию", — сказал адвокат Ли Сан Хва.

Как сообщалось ранее, сначала судно Seagrand в порту Пусана боком задело яхту, а затем носовой частью врезалось в большой автомобильный мост, повредило его и вызвало остановку транспорта.

Судья перед оглашением приговора заявил, что капитан "явно знал о том, что произошло первое столкновение, но не остановил судно, не запросил буксир и покинул место происшествия". Движение по мосту также, по словам судьи Цой Чжин Гона, было затруднено, поскольку "оно было перекрыто для обследования повреждения конструкции".

Как сообщалось ранее, из-за столкновения часть моста была пробита на глубину до пяти метров..

Что касается обвинений в управлении судном в нетрезвом состоянии, которые упорно отрицает подсудимый, то Цой Чжин Гон привел данные анализов его крови, согласно которым, по словам судьи, на момент столкновения капитан был нетрезв.

В пресс-службе Росморречфлота ранее сообщали, что судно шло без буксира и лоцманской проводки. Капитан и экипаж утверждали, что причиной столкновения стали сложные мореходные условия, узкое место для маневра, ветер, приливная волна, отсутствие корейского лоцмана и буксиров.