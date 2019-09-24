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СМИ: в Монреале умер участник марафона 

ТАСС + ещё 1 1 час назад
В Монреале умер участник марафона
Фото: ТАСС
Один их участников ежегодного марафона в канадском городе Монреаль скончался из-за сердечного приступа. Об этом в понедельник сообщил телеканал Global News.
Инцидент произошел в воскресенье, когда 24-летний Патрик Нили бежал полумарафонскую дистанцию (21,1 км). За несколько километров до финиша у него случился сердечный приступ. Медики смогли оказать пострадавшему первую помощь через семь минут после произошедшего. Он был доставлен в больницу, где позже скончался.
Отмечается, что ранее молодой человек не жаловался на проблемы со здоровьем. Он бегал также и марафонские дистанции.
Марафон в Монреале проходил 21 и 22 сентября. В нем приняли участие около 18 тыс. человек. Марафон проводится с 1979 года.
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Происшествия , Другое , Монреаль
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