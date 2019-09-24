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Жительница Приморья доказала в суде, что жива 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Жительница России доказала в суде, что жива
Фото: Depositphotos
Женщина из Приморского края, считавшая по документам умершей, доказала в суде, что жива. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.
Как стало известно, в период с 2017 по 2019 год жительница Приморского края не общалась с родственниками.
Сообщается, что в 2017-м году в этом регионе в ДТП погиб другой человек. Во время опознания родственники женщины приняли ее за жертву аварии. Поэтому она считалась умершей. Информация о смерти женщины была внесена в книгу записи актов гражданского состояния.
Отмечается, что женщина подала иск, который был удовлетворен. Суд аннулировал запись акта гражданского состояния о ее смерти.
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Происшествия , Криминал , Приморский Край
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