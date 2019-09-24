Жительница России доказала в суде, что жива

Жительница Приморья доказала в суде, что жива

Женщина из Приморского края , считавшая по документам умершей, доказала в суде, что жива. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на прокуратуру региона.

Как стало известно, в период с 2017 по 2019 год жительница Приморского края не общалась с родственниками.

Сообщается, что в 2017-м году в этом регионе в ДТП погиб другой человек. Во время опознания родственники женщины приняли ее за жертву аварии. Поэтому она считалась умершей. Информация о смерти женщины была внесена в книгу записи актов гражданского состояния.

Отмечается, что женщина подала иск, который был удовлетворен. Суд аннулировал запись акта гражданского состояния о ее смерти.