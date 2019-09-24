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Найден пропавший российский журналист 

Lenta.ru + ещё 11 1 час назад
Появились известия о пропавшем журналисте
Фото: соцсети
Найден пропавший ранее в Екатеринбурге журналист Ura.ru Александр Поздеев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на МВД.
Руководитель пресс-службы главка МВД по Свердловской области Валерий Горелых сообщил, что Поздеев жив и здоров. Он добавил, что поисковые мероприятия прекращены. Горелых отметил, что журналисту придется позже приехать в отдел полиции и пояснить, где он находился все это время.
23 сентября сообщалось о пропаже Поздеева. Он выехал на работу на своем автомобиле между двумя и тремя часами дня. Телефон журналиста был отключен, машина пропала. Заявление о пропаже подала жена Поздеева. В СК начали доследственную проверку, руководство МВД взяло дело на контроль.
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Происшествия , Валерий Горелых , Александр Поздеев , МВД , Екатеринбург , Свердловская Область
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