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CNN: рядового ВС США арестовали за намерение воевать против «Азова» на Украине 

ТАСС 24 минуты назад
Рядовой Вооруженных сил США Джарретт Уильям Смит арестован по обвинению в передаче посторонним инструкций по изготовлению взрывных устройств, оружия массового уничтожения и в намерении поехать на Украину воевать против националистического батальона "Азов". Об этом сообщил в понедельник телеканал CNN со ссылкой на данные Министерства юстиции США.
Прокуратура направила обвинительное заключение в отношении 24-летнего Смита, вступившего в ряды ВС США в июне 2017 года, на рассмотрение федерального суда штата Канзас. В материалах суда приводятся фрагменты переписки рядового в различных социальных сетях и мессенджерах. Как указывает прокуратура, Смит в своем Facebook писал, что "его интересует поездка на Украину с целью сражаться с полувоенным формированием под названием батальон "Азов". Обвиняемый причислял это подразделение к "крайне правым объединениям, исповедующим насилие".
Смиту также инкриминируется то, что он в своем Telegram предлагал в качестве объекта покушения бывшего члена Палаты представителей Конгресса США от штата Техас Бето О'Рурка, который входит в число претендентов на пост президента США от Демократической партии на выборах 2020 года. Кроме того, американец выражал готовность поделиться с другими пользователями навыками изготовления взрывных устройств "типа афганских", активируемых с помощью сотового телефона.
Компрометирующие данные на Смита собрал агент ФБР, который работал под прикрытием и втерся в доверие военнослужащего. Агент показал, что 19 августа текущего года солдат начал искать себе единомышленников и вел разговор о расправе над членами ANTIFA (движение американских антифашистов — прим. ТАСС), об уничтожении вышек сотовое связи или местного новостного агентства.
В случае признания виновным Смиту грозит до 20 лет тюрьмы.
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Происшествия , США , ФБР , Демократическая партия США , Генпрокуратура РФ , Конгресс США , CNN , ИТАР-ТАСС
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