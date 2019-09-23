Огромный айсберг рухнул на глазах туристов

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Огромный айсберг рухнул в воды океана на глазах испуганных туристов 

Вечерняя Москва 1 час назад
В океане в Гренландии айсберг разрушился прямо на глазах группы туристов. Об этом пишет Daily Mail в понедельник, 23 сентября.
По информации издания, 8 сентября фотограф Никола Байес и его команда снимали огромный ледник. Вдруг он начал рушиться прямо перед ними, чем здорово их напугал. Камеры запечатлели момент падения гигантского куска льда в воды океана.
— Это, без сомнения, одна из самых невероятных вещей, которые я когда-либо видела, — сказала свидетельница событий.
Она добавила, что в какой-то момент всех охватила паника: на них начала двигаться большая волна. К счастью, судно не пострадало, и туристы остались невредимы.
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Происшествия , Видео , Daily Mail
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