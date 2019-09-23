Освобожденные в Камеруне моряки прибыли в Россию

Двое из трех российских моряков, освобожденных с захваченного у берегов Камеруна судна «Мармалайта», прилетели в Москву , сообщает в понедельник ТАСС.

Капитана Владимира Слепченко из Владивостока и старшего механика Олега Дружинина из Мурманска встретили в аэропорту журналисты. Ожидается, что в ближайшее время они улетят домой.

Тем временем старший помощник Николай Ружницкий направился в свой родной город Санкт-Петербург прямым рейсом.

22 сентября стало известно, что освобожденных российских моряков, которые были захвачены пиратами у берегов Камеруна, привезли в Германию. В посольстве России проинформировали, что россияне скоро вернутся на родину.

На рейде порта Дуала 15 августа пираты атаковали судно «Мармалайта» немецкой компании MarConsult Schiffahrt. Трое российских моряков были похищены с корабля. Пираты также забрали их ценные вещи и судовую кассу.