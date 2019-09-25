Бывшего топ-менеджера скандального банка нашли мертвым

Экс-глава эстонского отделения Danske Bank , которое обвиняется в сомнительных операциях на сотни миллиардов евро, в том числе отмывании денег россиян, обнаружен мертвым. Предположительно, 56-летний мужчина покончил с собой, пишет Bloomberg.

Айвар Рехе возглавлял подразделение крупнейшего коммерческого банка Дании с 2008 по 2015 год. В понедельник, 23 сентября, он покинул свой дом в Таллине и не вернулся. Полиция развернула поисковую операцию, однако сразу предупреждала, что мужчина мог покончить с собой. По данным агентства, тело Рехе было обнаружено неподалеку от его дома. В полиции сообщили, что на нем нет следов насилия, и ничто не указывает на несчастный случай.

Рехе не проходил подозреваемым в рамках расследования об отмывании денег и не был среди десяти задержанных по этому делу. Однако в марте 2019 года в интервью он заявлял, что как глава подразделения чувствовал свою ответственность за произошедшее.

Подозрительные сделки, ставшие основой расследования, относятся в 2007-2015 годам. За это время через эстонский филиал Danske Bank прошел 201 миллиард евро проблемного происхождения. Серые схемы оказались связаны с бизнесом клиентов-нерезидентов. Предположительно, из России и бывших советских республик в банк было переведено около 30 миллиардов долларов.