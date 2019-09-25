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Бывшего топ-менеджера скандального банка нашли мертвым 

Lenta.ru + ещё 11 48 минут назад
Бывшего топ-менеджера скандального банка нашли мертвым
Фото: Reuters
Экс-глава эстонского отделения Danske Bank, которое обвиняется в сомнительных операциях на сотни миллиардов евро, в том числе отмывании денег россиян, обнаружен мертвым. Предположительно, 56-летний мужчина покончил с собой, пишет Bloomberg.
Айвар Рехе возглавлял подразделение крупнейшего коммерческого банка Дании с 2008 по 2015 год. В понедельник, 23 сентября, он покинул свой дом в Таллине и не вернулся. Полиция развернула поисковую операцию, однако сразу предупреждала, что мужчина мог покончить с собой. По данным агентства, тело Рехе было обнаружено неподалеку от его дома. В полиции сообщили, что на нем нет следов насилия, и ничто не указывает на несчастный случай.
Рехе не проходил подозреваемым в рамках расследования об отмывании денег и не был среди десяти задержанных по этому делу. Однако в марте 2019 года в интервью он заявлял, что как глава подразделения чувствовал свою ответственность за произошедшее.
Подозрительные сделки, ставшие основой расследования, относятся в 2007-2015 годам. За это время через эстонский филиал Danske Bank прошел 201 миллиард евро проблемного происхождения. Серые схемы оказались связаны с бизнесом клиентов-нерезидентов. Предположительно, из России и бывших советских республик в банк было переведено около 30 миллиардов долларов.
Уголовное дело возбудили по заявлению владельца Hermitage Capital Уильяма Браудера. Он же рассказал, что эстонское подразделение Danske Bank было одним из главных каналов вывода средств из российского бюджета в схеме, которую раскрыл юрист его фонда Сергей Магнитский, затем умерший в российской тюрьме.
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Комментарии
Происшествия , Криминал , Сергей Магнитский , Уильям Браудер , Данске банк , Bloomberg , Дания
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