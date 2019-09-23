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Банка с шурупами проломила годовалому ребенку голову 

360tv.ru 57 минут назад
Банка с шурупами проломила ребенку голову
Фото: Pixabay.com
В Калачевском районе под Волгоградом банка с шурупами упала на годовалую девочку и проломила ей череп. Об этом сообщило издание Novostivolgograda.ru со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
Девочка играла в хозпостройке на территории частного домовладения.
«В хозпостройке, используемой под кладовку, на стеллаже помимо прочих вещей стояла тяжелая банка с шурупами, она и обрушилась на голову девочке, причинив серьезную травму», — сообщил источник.
У пострадавшего ребенка медики обнаружили перелом свода черепа и ушиб головного мозга. Сейчас девочка проходит лечение в 7-й больнице Волгограда.
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