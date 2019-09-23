В пансионе воспитанниц Минобороны нашли аферу на миллионы рублей

Военные следователи завершили расследование хищения средств, выделенных на содержание «Пансиона воспитанниц Министерства обороны РФ». Об этом сообщает газета «Росбалт».

По версии следствия, в декабре 2009 года хозяйственное управление Минобороны заключило с фирмой «Безопасность и связь», принадлежащей Елькину, госконтракт на оказание услуг по комплексному обслуживанию помещений и территорий пансиона с 2010 по 2012 год. В документе была завышена подлежащая уборке площадь помещений пансиона на две тысячи квадратных метров, а территории — на 14 тысяч. В результате из 493 миллионов рублей были похищены свыше 14 миллионов.

Это дело находилось в одном производстве с «делом Оборонсервиса », в котором фигурировала бывшая глава департамента имущественных отношений Минобороны Евгения Васильева , осужденная впоследствии за ряд преступлений.

«Пансион воспитанниц Министерства обороны Российской Федерации» был создан в 2008 году по личному приказу тогдашнего главы военного ведомства Анатолия Сердюкова , который считал учебное заведение своим любимым детищем и лично курировал его деятельность. Сердюков изначально фигурировал в деле пансиона, но затем следствие потеряло к нему интерес.