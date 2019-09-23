В деле об убийстве ресторатора из Петербурга новый поворот

Четырех человек задержали по делу об убийстве петербургского ресторатора

"Были задержаны три исполнителя и один пособник совершенного убийства. В зависимости от роли каждого задержанным предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении ведомства.

В ведомстве отметили, что обвинения задержанным предъявлены по статьям УК РФ об убийстве группой лиц по предварительному сговору, а также по статье о пособничестве при совершении убийства.

Долгополов пропал в Санкт-Петербурге в апреле этого года. По информации СК, один из задержанных вывез ресторатора в коттедж в Ленинградской области, где его ждали сообщники. В коттедже Долгополова застрелили, а тело вывезли в Новгородскую область и спрятали в лесном массиве. Как отметили в ведомстве, тело Долгополова уже обнаружено.

Следователи считают, что данное убийство совершено по заказу. В понедельник, по данным СК, во Всеволожском районе Ленинградской области в доме предполагаемого заказчика проведен обыск, в ходе которого изъяты оружие и документы, представляющие интерес для следствия.

Михаил Долгополов владел производством по изготовлению сыров и несколькими точками их продажи в Санкт-Петербурге. Также он занимался скульптурой и владел кафе в Санкт-Петербурге.