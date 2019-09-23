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Уральский крановщик осуждён за гибель двух сварщиков 

News.ru 23 минуты назад
Крановщика осудили за гибель сварщиков
Фото: News.ru
Год в колонии-поселении проведёт уральский оператор автокрана, по вине которого погибли двое сварщиков. Люлька, в которой находились рабочие, оборвалась и они упали с девятиметровой высоты.
Инцидент произошёл в феврале 2019 года в городе Берёзовском.
Владелец автокрана также привлечён к уголовной ответственности, ему приговор пока не вынесен, сообщает пресс-служба прокуратуры Свердловской области.
По версии следствия, оба мужчины знали о трещине в стреле в месте крепления подъёмника, однако не предприняли мер к устранению неисправности и продолжили строительные работы на объекте.
Более того, следователи выяснили, что люлька была приварена в кустарных условиях, а техническое обслуживание автокрана должным образом не осуществлялось.
Ранее, как писал News.ru, мойщик окон погиб в результате падения с 30-го этажа небоскрёба «Око» делового центра «Москва-Сити». Он рухнул на проезжую часть.
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