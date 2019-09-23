Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Италии арестован подельник наркобарона Коротышки 

Вести.Ru + ещё 2 18 минут назад
В Италии арестован подельник наркобарона Коротышки
Фото: globallookpress.com
Римская полиция арестовала в аэропорту Фьюмичино 43-летнего Рамона Кристобаля Сантойо, одного из руководителей наркокартеля "Синаола".
Как уточняет ТАСС, помощник Хоакина Гусмана был задержан еще 20 августа, когда пытался вылететь в Париж. Его препроводили в римскую тюрьму "Реджина Коэли".
На экстрадиции Сантойо настаивают власти США, выдавшие ордер на арест еще в 2016 году. Итальянские правоохранители изучают возможность выдачи мексиканца в Америку, где его он обвиняется в контрабанде наркотиков и отмывании денег.
Бывший босс картеля "Синаола" Хоакин Гусман "Коротышка" был экстрадирован в США в 2017 году, где получил пожизненное и штраф в 12,6 миллиардов долларов.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Вести.Ru: последние новости
Секс на пляже с несовершеннолетней спортсменкой закончился увольнением для 11 полицейских Секс на пляже с несовершеннолетней спортсменкой закончился увольнением для 11 полицейских Самолет совершил вынужденную посадку из-за курившего марихуану пассажира Самолет совершил вынужденную посадку из-за курившего марихуану пассажира Ребенок нашел на улице обезображенное тело матери без одежды Ребенок нашел на улице обезображенное тело матери без одежды
Происшествия , Хоакин Гусман , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Семью «шпиона» Смоленкова объявили в розыск
Семью «шпиона» Смоленкова объявили в розыск2
Украина отказалась от ПАСЕ из-за России
Украина отказалась от ПАСЕ из-за России25
Умер звезда фильма «Убить Билла»
Умер звезда фильма «Убить Билла»
Названа «Мисс Крым-2019»
Названа «Мисс Крым-2019»4
«Отвергаем»: Эстония не признала заслуг Красной Армии
«Отвергаем»: Эстония не признала заслуг Красной Армии175
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Названа «Мисс Крым-2019»
03:26
Названа «Мисс Крым-2019»
Общество
«Семь операций»: что случилось с Михалковым
03:53
«Семь операций»: что случилось с Михалковым
Шоу-бизнес Статьи
«Отвергаем»: Эстония не признала заслуг Красной Армии
04:42
«Отвергаем»: Эстония не признала заслуг Красной Армии
В мире
США подсказали Украине, как вернуть Крым
01:16
США подсказали Украине, как вернуть Крым
В мире Украина
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
02:10
Француз из ополчения ДНР подорвался на мине
Происшествия
«Больше не будет». Друзя простили
01:12
«Больше не будет». Друзя простили
Общество
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
00:30
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Армия Войска
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение