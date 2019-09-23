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Самолет совершил вынужденную посадку из-за курившего марихуану пассажира 

Вести.Ru 1 час назад
Самолет вынужденно сел из-за пассажира с марихуаной
Фото: Twitter
Самолет American Airlines совершил вынужденную посадку в Денвере из-за курившего марихуану пассажира, сообщает FoX News. Отказывавшегося тушить самокрутку мужчину сняли на видео.
Рейс вылетел из Финикса в Миннеаполис около 18:30 20 сентября по местному времени. Но до места назначения он добрался с опозданием на два часа, поскольку экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Денвере — ни персоналу, ни пассажирам не удалось уговорить попутчика не курить в салоне. Тот долго отговаривался, рассказывая всем вокруг, что находится под воздействием кокаина, а потом поднес зажигалку к сигарете и затянулся. Тут-то стало понятно, что курит он не табак, а марихуану.
"Вы все облажались!" — с этими словами мужчина ударил в живот докучавшего ему пассажира и заперся в туалете, откуда вышел за пять минут до посадки.
Из самолета его вывели полицейские, предварительно попросив пассажиров освободить первые 13 рядов. Отправили, однако, не в участок, а в больницу, где он находится по сей день.
Рейс вылетел в Миннеаполис с двухчасовым опозданием.
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Происшествия , Fox News , Миннеаполис
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