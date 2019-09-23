Самолет вынужденно сел из-за пассажира с марихуаной

Самолет совершил вынужденную посадку из-за курившего марихуану пассажира

Самолет American Airlines совершил вынужденную посадку в Денвере из-за курившего марихуану пассажира, сообщает FoX News. Отказывавшегося тушить самокрутку мужчину сняли на видео.

Рейс вылетел из Финикса в Миннеаполис около 18:30 20 сентября по местному времени. Но до места назначения он добрался с опозданием на два часа, поскольку экипаж принял решение совершить экстренную посадку в Денвере — ни персоналу, ни пассажирам не удалось уговорить попутчика не курить в салоне. Тот долго отговаривался, рассказывая всем вокруг, что находится под воздействием кокаина, а потом поднес зажигалку к сигарете и затянулся. Тут-то стало понятно, что курит он не табак, а марихуану.

"Вы все облажались!" — с этими словами мужчина ударил в живот докучавшего ему пассажира и заперся в туалете, откуда вышел за пять минут до посадки.

Из самолета его вывели полицейские, предварительно попросив пассажиров освободить первые 13 рядов. Отправили, однако, не в участок, а в больницу, где он находится по сей день.

Рейс вылетел в Миннеаполис с двухчасовым опозданием.