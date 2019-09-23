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Француз из ополчения ДНР подорвался на мине 

Деловая газета «Взгляд» 37 минут назад
В понедельник на линии разграничения доброволец ополчения ДНР из Франции Эрван Кастель подорвался на мине, он в крайне тяжелом состоянии, сообщил писатель, экс-заместитель командующего батальона народной милиции Захар Прилепин.
«Сегодня, во время выполнения задания на линии разграничения, мой товарищ, служивший в нашем полку, доброволец из Франции Эрван Кастель подорвался на мине. Сейчас он находится в одном из госпиталей ДНР, состояние крайне тяжелое», — написал он в своем блоге.
В начале августа он также сообщал о потерях в батальоне, в котором он служил.
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Происшествия , Видео , Захар Прилепин , Франция
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