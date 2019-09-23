«Задачи убить не было»: сосед рассказал о ночи покушения на Круга

Сосед музыканта добавил, что шансонье сам дошел до его дома и обратился за помощью.

Вадим Русаков , сосед Михаила Круга , рассказал «Звезде» о том дне, когда произошло покушение на музыканта. Мужчина отметил, что все случилось во время салюта, поэтому никто не слышал выстрелов.

По словам Русакова, шансонье сам дошел до его дома и обратился за помощью.

«Крови было мало. Он еще стоял на ногах, держался за косяк. Он был весь белый — болевой шок. Ничего не говорил про тех, кто стрелял: он их не знал, никого не опознал. Они все были в масках. Когда они стреляли, был салют. Они все выждали: пришли заранее, залезли через веранду, перелезли через забор, залезли на чердак, спрятались в кладовке. Задачи убить ни у кого не стояло, хотели напугать, может быть ограбить», — вспоминает он.

Русаков рассказал, что помог Кругу доехать до больницы. Врачи тут же стали осматривать рану и брать анализы.

«Я не переживал сильно, думал, все нормально, мы же в больнице уже. Залечат! Смотрю — ничего страшного нет. Он поехал в сознании… Пули прошли наискось и очень много чего повредили. Прошли бы напрямую — вылетели бы и все. Тем более его же "починили", и операция закончилась. Ему уже потом плохо стало», — сказал сосед шансонье.

Ранее стало известно, что Следственный комитет установил все подробности нападения на дом Михаила Круга, во время которого артист погиб.

Известного шансонье убили в 2002 году. Он был застрелен в собственном доме в Твери. Это дело долго оставалось нераскрытым, но летом этого года участники преступления начали активно сотрудничать со следствием.