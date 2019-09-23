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«Когда стреляли, был салют»: как убивали Михаила Круга 

Рамблер + ещё 1 19 минут назад
У напавших на Михаила Круга не стояло задачи его убить, считает сосед шансонье Вадим Русаков.
В интервью «Звезде» Русаков рассказал о вечере, когда произошло убийство Круга. По его словам, в момент покушения в городе гремел салют, поэтому выстрелов никто не слышал.
После стрельбы Круг пришел к соседу за помощью: он был бледный от болевого шока, но находился в сознании. Они вызвали скорую помощь, приехали в больницу, и уже после проведенной операции певцу стало хуже.
«Пули прошли наискось и очень много чего повредили. Прошли бы напрямую — вылетели бы и все. Тем более его же "починили", и операция закончилась. Ему уже потом плохо стало», — рассказал Русаков.
По его словам, стрелявшие в Круга не собирались его убивать — «хотели напугать, может быть, ограбить». При этом убийцы пришли в дом заранее, залезли через веранду и спрятались в кладовке. Русаков заявил, что шансонье не опознал преступников, они были в масках.
Убийство Михаила Круга произошло в 2002 году. Спустя 17 лет СК РФ отчитался о раскрытии преступления. Согласно следствию, убийцами Круга были два члена банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов и Александр Агеев. Они должны были похитить антиквариат и ценности из дома певца. Убийства Михаила Круга они не планировали — участники банды рассчитывали, что музыканта и его родственников в указанный вечер не будет дома.
Комментарии4
Происшествия , Видео , Криминал , Вадим Русаков , Михаил Круг , СКР
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