«Когда стреляли, был салют»: как убивали Михаила Круга

интервью «Звезде» Русаков рассказал о вечере, когда произошло убийство Круга. По его словам, в момент покушения в городе гремел салют, поэтому выстрелов никто не слышал.

После стрельбы Круг пришел к соседу за помощью: он был бледный от болевого шока, но находился в сознании. Они вызвали скорую помощь, приехали в больницу, и уже после проведенной операции певцу стало хуже.

«Пули прошли наискось и очень много чего повредили. Прошли бы напрямую — вылетели бы и все. Тем более его же "починили", и операция закончилась. Ему уже потом плохо стало», — рассказал Русаков.

По его словам, стрелявшие в Круга не собирались его убивать — «хотели напугать, может быть, ограбить». При этом убийцы пришли в дом заранее, залезли через веранду и спрятались в кладовке. Русаков заявил, что шансонье не опознал преступников, они были в масках.