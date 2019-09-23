На сообщника убийцы Круга заведут еще одно дело

На сообщника убийцы Михаила Круга могут завести еще одно дело

Отбывание пожизненного срока сообщников убийцы певца Михаила Круга Александром Агеевым не освободит его от нового дела после признания в нападении на дом певца музыканта в Твери , которое было совершено в 2002 году. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на источник в силовых структурах области.

Как пояснил источник, если у человека уже есть обвинение в особо тяжком преступлении, а позже выясняется, что он причастен к совершению еще одного особо тяжкого преступления, то уголовное дело после его расследования и дальнейшего утверждения прокурором второго обвинительного заключения направляется на рассмотрение в суд.

Если человек признается виновным, то ему назначается наказание за совершенное преступление. Окончательный вердикт будет вынесен путем частичного или полного сложения наказаний.

Источник не стал прогнозировать возможное развитие ситуации по делу Агеева.

Ранее стало известно имя убийцы Михаила Круга.