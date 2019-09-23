Мосгорсуд оставил под арестом счет ФБК

«Мосгорсудом отклонена жалоба на постановление Басманного суда Москвы от 19 августа о наложении ареста на имущество НКО «Фонд борьбы с коррупцией», а именно денежных средств на банковском счете, с запретом пользоваться и распоряжаться ими до 3 февраля 2020 года», — сообщил представитель суда ТАСС.

Как сообщили ранее в Следственном комитете России, судебные постановления о наложении ареста на счета некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» и «Защита прав граждан», а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации.

По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в иностранной и российской валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги и направили их на финансирование ФБК.

В начале августа счета ФБК и штабов блогера Алексея Навального заблокированы. После этого Навальный улетел из России.