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Мосгорсуд оставил под арестом счет ФБК 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 5 2 часа назад
Мосгорсуд оставил под арестом счет ФБК
Фото: РИА Новости
Московский городской суд в понедельник оставил под арестом до 3 февраля банковский счет основанного Алексеем Навальным Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) по делу о легализации средств.
«Мосгорсудом отклонена жалоба на постановление Басманного суда Москвы от 19 августа о наложении ареста на имущество НКО «Фонд борьбы с коррупцией», а именно денежных средств на банковском счете, с запретом пользоваться и распоряжаться ими до 3 февраля 2020 года», — сообщил представитель суда ТАСС.
Как сообщили ранее в Следственном комитете России, судебные постановления о наложении ареста на счета некоммерческих организаций «Фонд борьбы с коррупцией» и «Защита прав граждан», а также на более чем 100 счетов, принадлежащих ряду физических и юридических лиц, переданы для фактического исполнения в кредитные организации.
По версии следствия, с января 2016 года по декабрь 2018 года лица, имеющие отношение к работе фонда, получили крупную сумму денег в иностранной и российской валюте, причем эти средства были приобретены заведомо преступным путем. Как полагают в СК, соучастники преступления легализовали эти деньги и направили их на финансирование ФБК.
В начале августа счета ФБК и штабов блогера Алексея Навального заблокированы. После этого Навальный улетел из России.
В середине сентября был задержан директор так называемого Фонда борьбы с коррупцией Иван Жданов.
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Комментарии
Происшествия , Другое , Алексей Навальный , Иван Жданов , Фонд борьбы с коррупцией , Мосгорсуд , ИТАР-ТАСС , Москва
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