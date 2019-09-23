Россияне высказали мнение о появлении дыры в космическом корабле

Россияне высказались об инциденте с появлением дыры в космическом корабле

Аналитическая служба Рамблера вновь пригласила россиян принять участие в опросе. На этот раз вопрос касался инцидента с появившейся дырой в космическом корабле. Участники поделились своим мнением.

А вопрос звучал так: «Можно ли считать, что дыра в космическом корабле — следствие плохого проектирования?».

55% опрошенных считают, что пока рано делать выводы, поскольку официальных сведений на этот счет нет. Как только результаты расследования будут озвучены, тогда и можно будет анализировать.

26% проголосовавших, напротив, утверждают, что считать так можно, поскольку явно было что-то упущено при создании данного аппарата.

У 19% россиян никакой заинтересованности в данном случае нет.

Всего в опросе приняли участие 6 474 человека.

Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что Роскосмос до сих пор не сообщил американской стороне о результатах расследования инцидента на Международной космической станции. Об этом сообщает «Газета.ru».