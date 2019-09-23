Россияне высказали мнение о появлении дыры в космическом корабле

Аналитическая служба Рамблера вновь пригласила россиян принять участие в опросе. На этот раз вопрос касался инцидента с появившейся дырой в космическом корабле. Участники поделились своим мнением.
А вопрос звучал так: «Можно ли считать, что дыра в космическом корабле — следствие плохого проектирования?».
55% опрошенных считают, что пока рано делать выводы, поскольку официальных сведений на этот счет нет. Как только результаты расследования будут озвучены, тогда и можно будет анализировать.
26% проголосовавших, напротив, утверждают, что считать так можно, поскольку явно было что-то упущено при создании данного аппарата.
У 19% россиян никакой заинтересованности в данном случае нет.
Всего в опросе приняли участие 6 474 человека.
Глава NASA Джим Брайденстайн рассказал, что Роскосмос до сих пор не сообщил американской стороне о результатах расследования инцидента на Международной космической станции. Об этом сообщает «Газета.ru».
По данным издания, ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что ему известны причины появления дыры на МКС, которая год назад привела к утечке воздуха со станции, однако ничего о них рассказано не будет.