Бил, пока не отключится

Убийца 18-летней девушки рассказал подробности преступления. Как сообщает РенТВ, друг детства Евгений В. поджидал свою жертву в подъезде около двух часов.

«Я подождал, когда она зайдет, я на нее накинулся, она стала орать. Я стал наносить ножевые ранения — в шею, в корпус, везде. У меня не было цели насладиться этим, я просто бил, пока не отключится. У меня была цель — убить», — сообщил он.

Студент-юрист нанес 134 удара ножом девушке из-за долга в 2300 рублей.

Изуродованный труп девушки нашли 20 сентября в подъезде многоэтажки на улице Вишневой. Позже убийца был задержан сотрудниками полиции на школьном дворе, где прятался. По словам оперативников он был перепачкан кровью с головы до ног.

Следователи говорят, что подозреваемый и жертва были знакомы с детства, проживали в соседних подъездах. По версии следствия, в июле 2019 года юноша одолжил девушке деньги. Затем он потребовал вернуть долг, однако девушка не реагировала.

РенТВ приводит иную версию. Около месяца назад Екатерина была в гостях у подозреваемого вместе со своими друзьями. В тот день у Евгения из кошелька пропали деньги. Подозрение молодого человека пало на девушку.

Журналисты приводят переписку 18-летнего подозреваемого Евгения с убитой Екатериной Г.

«Ты вытащила у меня из кошелька 2300, в моей же хате (именно так я это вижу). Затем я тебя спокойно попросил вернуть долг, надеясь, что у тебя есть совесть, на что ты не удосужилась ответить даже одним словом. Теперь я, конечно, понимаю, что ты меня в грош не ставишь. И я не могу нормально жить после такого», — написал студент.

Он предупредил девушку, что она не сможет «просто отмахнуться и это „последнее предупреждение“.