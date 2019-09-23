Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Бил, пока не отключится 

Рамблер 28 минут назад
Убийца 18-летней девушки рассказал подробности преступления. Как сообщает РенТВ, друг детства Евгений В. поджидал свою жертву в подъезде около двух часов.
«Я подождал, когда она зайдет, я на нее накинулся, она стала орать. Я стал наносить ножевые ранения — в шею, в корпус, везде. У меня не было цели насладиться этим, я просто бил, пока не отключится. У меня была цель — убить», — сообщил он.
Студент-юрист нанес 134 удара ножом девушке из-за долга в 2300 рублей.
Изуродованный труп девушки нашли 20 сентября в подъезде многоэтажки на улице Вишневой. Позже убийца был задержан сотрудниками полиции на школьном дворе, где прятался. По словам оперативников он был перепачкан кровью с головы до ног.
Следователи говорят, что подозреваемый и жертва были знакомы с детства, проживали в соседних подъездах. По версии следствия, в июле 2019 года юноша одолжил девушке деньги. Затем он потребовал вернуть долг, однако девушка не реагировала.
РенТВ приводит иную версию. Около месяца назад Екатерина была в гостях у подозреваемого вместе со своими друзьями. В тот день у Евгения из кошелька пропали деньги. Подозрение молодого человека пало на девушку.
Журналисты приводят переписку 18-летнего подозреваемого Евгения с убитой Екатериной Г.
«Ты вытащила у меня из кошелька 2300, в моей же хате (именно так я это вижу). Затем я тебя спокойно попросил вернуть долг, надеясь, что у тебя есть совесть, на что ты не удосужилась ответить даже одним словом. Теперь я, конечно, понимаю, что ты меня в грош не ставишь. И я не могу нормально жить после такого», — написал студент.
Он предупредил девушку, что она не сможет «просто отмахнуться и это „последнее предупреждение“.
Жильцы дома избавляются от соседства с больными детьми
Комментарии6
Происшествия , Фото
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»33
Путин перевооружит Абхазию
Путин перевооружит Абхазию383
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве
Новый старший брат: Минск нашел замену Москве589
Раскрыто убийство Михаила Круга
Раскрыто убийство Михаила Круга35
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ
«Неизбежное» вмешательство: США снова обвинили РФ36
Видео
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
01:08
Трамп сделал новое заявление насчет звонка Зеленскому
В мире Украина
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
00:30
Названа причина ЧП на учениях «Центр-2019»
Армия Войска
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
04:30
Посольство РФ отреагировало на требование жертвы «Новичка»
Политика
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
00:42
Судьба Трампа оказалась в руках Зеленского
В мире Статьи
Раскрыто убийство Михаила Круга
01:54
Раскрыто убийство Михаила Круга
Происшествия
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
01:51
Цискаридзе удивили сообщения о его пенсии
Шоу-бизнес Другое
Украина устроила демарш в ПАСЕ
04:30
Украина устроила демарш в ПАСЕ
В мире Политика
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
01:05
Появились фото разбившихся боевых машин ВДВ
Армия Войска
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
04:48
Дыра в МКС: от Рогозина потребовали объяснений
Наука и техника Статьи
На Украине анонсировали новый план по обороне
03:58
На Украине анонсировали новый план по обороне
Армия Войска
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение