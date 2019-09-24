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Раскрыта пропажа орудия убийства Круга 

Рамблер + ещё 84 43 минуты назад
Раскрыта пропажа орудия убийства Круга
Фото: РИА Новости
Следователи нашли в болоте пистолет ТТ, из которого, предположительно, был убит популярный исполнитель Михаил Круг. Об этом представители Следственного комитета России заявили сегодня на пресс-конференции, организованной «Комсомольской правдой».
Шансонье Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в тверском поселке. В тот момент в доме находились также его жена, теща и дети. Два преступника пробрались на третий этаж и напали на тещу певца. Круг прибежал на ее крик, злоумышленники открыли по нему огонь и смертельно ранили музыканта.
По данным представителей СК России, подозреваемый в убийстве Михаила Круга член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов носил с собой пистолеты ТТ и ПМ. Благодаря свидетельским показаниями, составные части оружия удалось найти в болоте в Тверской области.
На пресс-конференции сотрудники СК продемонстрировали снимки найденного оружия.
«Экспертным заключением установлено, что стреляли из пистолета марки ТТ», — пояснил представитель СКР.
Несмотря на то, что ствол пистолета ТТ в болоте найти не удалось, совокупность доказательств указывает, что в Михаила Круга стреляли именно из него, пояснил представитель СКР.
Он также отметил, что с Веселова убил один из членов ОПГ Александр Осипов, который забрал его оружие, разобрал его на части и выкинул в болото, где их и нашли следователи.
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Комментарии
Происшествия , Шоу-бизнес , Убийство Михаила Круга , Александр Осипов , Михаил Круг , СКР , Комсомольская правда
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