Раскрыта пропажа орудия убийства Круга

Шансонье Михаил Круг был убит в ночь на 1 июля 2002 года в своем доме в тверском поселке. В тот момент в доме находились также его жена, теща и дети. Два преступника пробрались на третий этаж и напали на тещу певца. Круг прибежал на ее крик, злоумышленники открыли по нему огонь и смертельно ранили музыканта.

По данным представителей СК России, подозреваемый в убийстве Михаила Круга член банды «Тверские волки» Дмитрий Веселов носил с собой пистолеты ТТ и ПМ. Благодаря свидетельским показаниями, составные части оружия удалось найти в болоте в Тверской области.

На пресс-конференции сотрудники СК продемонстрировали снимки найденного оружия.

«Экспертным заключением установлено, что стреляли из пистолета марки ТТ», — пояснил представитель СКР.

Несмотря на то, что ствол пистолета ТТ в болоте найти не удалось, совокупность доказательств указывает, что в Михаила Круга стреляли именно из него, пояснил представитель СКР.