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Двое рыбаков пропали в Иркутской области 

ТАСС 40 минут назад
Двое рыбаков пропали в Иркутской области
Фото: РИА Новости
Лодка, в которой было четверо рыбаков, перевернулась на Братском водохранилище в Иркутской области, двоим мужчинам удалось спастись. Об этом в понедельник говорится в сообщении пресс-службы регионального управления МЧС.
"22 сентября около 21:00 (16:00 мск) четверо мужчин рыбачили с весельной лодки на одном из заливов на удалении 100-150 метров от береговой полосы в районе населенного пункта Каменка Боханского района. В какой-то момент рыбаки расположились одновременно у одного борта, что привело к опрокидыванию судна. Двое мужчин добрались до берега вплавь и сообщили о происшествии", — говорится в сообщении.
В районе места происшествия организована поисковая операция. Глубина там достигает 4-6 метров. Сообщается, что пропавшие рыбаки 1991 и 1994 годов рождения.
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Происшествия , МЧС , Иркутская Область
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