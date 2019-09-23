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На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением 

РИА Новости + ещё 3 16 минут назад
Более 20 рыбаков отравились на Сахалине
Фото: РИА Новости
Более 20 сотрудников рыболовецкого стана на Сахалине в минувшие выходные госпитализированы с отравлением различной степени тяжести, сообщили в понедельник РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
"Более 20 работников рыболовецкого стана в Макаровском районе (центральная часть острова) в выходные дни госпитализированы с отравлением различной степени тяжести. Они направлены в местную центральную районную больницу и лечебное учреждение в Южно-Сахалинске. В настоящее время проводится расследование", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, источник отравления устанавливается. Комментариями регионального минздрава РИА Новости пока не располагает.
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Происшествия , Минздрав РФ , Роспотребнадзор , РИА Новости
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