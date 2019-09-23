Более 20 рыбаков отравились на Сахалине

На Сахалине более 20 рыбаков госпитализировали с отравлением

Фото: РИА Новости

Более 20 сотрудников рыболовецкого стана на Сахалине в минувшие выходные госпитализированы с отравлением различной степени тяжести, сообщили в понедельник РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области "Более 20 работников рыболовецкого стана в Макаровском районе (центральная часть острова) в выходные дни госпитализированы с отравлением различной степени тяжести. Они направлены в местную центральную районную больницу и лечебное учреждение в Южно-Сахалинске. В настоящее время проводится расследование", — рассказал собеседник агентства. По его словам, источник отравления устанавливается. Комментариями регионального минздрава РИА Новости пока не располагает.

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