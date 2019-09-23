Более 20 рыбаков отравились на Сахалине

Более 20 сотрудников рыболовецкого стана на Сахалине в минувшие выходные госпитализированы с отравлением различной степени тяжести, сообщили в понедельник РИА Новости в территориальном управлении Роспотребнадзора по Сахалинской области.
"Более 20 работников рыболовецкого стана в Макаровском районе (центральная часть острова) в выходные дни госпитализированы с отравлением различной степени тяжести. Они направлены в местную центральную районную больницу и лечебное учреждение в Южно-Сахалинске. В настоящее время проводится расследование", — рассказал собеседник агентства.
По его словам, источник отравления устанавливается. Комментариями регионального минздрава РИА Новости пока не располагает.