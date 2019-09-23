У соратника Порошенко украли часы по цене квартиры

Киевского депутата от партии Петра Порошенко "Солидарность" Георгия Ясинского ограбили у здания мэрии, сообщает "Страна.Ua".

По данным МВД, карманники ухитрились снять с руки депутата дорогие часы, после чего затерялись в толпе.

Источники, близкие к Ясинскому, рассказали, что часы этой марки, с корпусом из 18-каратного розового золота, стоят в среднем $31 тысячу. По данным открытых источников, за данную сумму можно приобрести однокомнатную квартиру в Киеве.

По факту инцидента заведено дело о краже в особо крупном размере.