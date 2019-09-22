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Яхта с пассажирами перевернулась от сильного ветра в Москве 

РИАМО 1 час назад
Яхта с пассажирами перевернулась от ветра в Москве
Фото: РИА Новости
Столичные спасатели помогли трем женщинам и двум мужчинам перевернувшейся от порыва ветра яхты, ЧП случилось недалеко от поисково-спасательной станции «Строгино», сообщил РИАМО в воскресенье представитель пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.
«Сегодня в 18:10 вахтенный наблюдатель поисково-спасательной станции «Строгино» увидел, как яхта вместе с людьми, от порыва ветра перевернулась. Спасатели МГПСС незамедлительно пришли на помощь», — сказал собеседник агентства.
Он уточнил, что была оказана помощь трем женщинам и двум мужчинам. Яхта была отбуксирована к берегу и передана администрации яхтклуба.
Пострадавшие отказались от госпитализации, заключил представитель пресс-службы.
В воскресенье в столице порывы ветра до 22 метров в секунду. В городе повалило несколько деревьев.
Также до 22:00 24 сентября в мегаполисе объявили «желтый» уровень погодной опасности из-за сильного ветра. «Желтый» — это второй уровень погодной опасности, который означает потенциально опасную погоду.
Арбат районного значения
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Происшествия , РИАМО , Москва
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