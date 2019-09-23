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Российский боксер погиб в Таиланде после падения с балкона 

ТК «Звезда» + ещё 8 1 час назад
Российский боксер погиб в Таиланде
Фото: pattayaone.news
Он скончался от черепно-мозговых травм.
Российский боксер Алексей Заболотских скончался в Таиланде, выпав из окна одного из местных отелей. Он регулярно принимал участие в тайских соревнованиях, ему было 35 лет.
Заболотских проживал в номере на четвертом этаже отеля. Накануне спортсмен с друзьями выпивали в заведениях Паттайи, после чего пришли в номер к боксеру. Около семи утра Заболотских вышел на балкон и упал вниз. Его знакомые утверждают, что слышали крик и хлопок, а после увидели друга на земле, пишет Pattaya One.
Медики спасти спортсмена не смогли — вскоре после падения он скончался от черепно-мозговых травм.
Арбат районного значения
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