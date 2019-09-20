В торговом центре Бангкока рухнул потолок: видео момента ЧП

Причиной обрушения кровли стали сильный дождь и гроза, в результате которых две массивные плиты рухнули с потолка на первый этаж.

В одном из крупных торговых центов Бангкока обрушилась часть крыши. Инцидент сняли на видео очевидцы.

Оказалось, что причиной обрушения кровли стали сильный дождь и гроза, в результате которых две массивные плиты рухнули с потолка на первый этаж, где были люди.

К счастью, никто не пострадал, заявило руководство торгового центра. По всей видимости, еще до обрушения из-за дождя потолок стал протекать, поэтому посетители отошли подальше.

Отмечается, что участок, на который упали пластины, был оцеплен, а за ночь все восстановительные работы завершились, пишет Daily Mail.